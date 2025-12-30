SICT rehabilita puente Antonio Dovalí Jaime

Rehabilitación del puente Antonio Dovalí Jaime

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) rehabilita el primer puente atirantado del país, “Antonio Dovalí Jaime”, construido hace 40 años y se encuentra ubicado en Minatitlán, Veracruz. Entró en operaciones el 1 de septiembre de 1984, posicionado como uno de los diez más importantes del mundo por su contribución al progreso económico, social y turístico.

Dichas labores de mantenimiento sustituirán 68 tirantes por otros de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad, siendo parte del objetivo de garantizar la seguridad la seguridad de los usuarios a lo largo de poco más de un kilómetro sobre el Río Coatzacoalcos. La primera etapa consiste en la sustitución de seis tirantes, además, se instalará un sistema para la detección de alertas y monitoreo del comportamiento estructural del puente.

El puente tiene cuatro carriles de circulación y registra un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 23 mil 720 vehículos; la obra de rehabilitación ha generado 750 empleos. En 2025, la SICT invirtió 2 mil 105 millones de pesos en la remodelación de 135 puentes; estas obras generaron 5 mil 473 empleos

La dependencia aseguró que la rehabilitación de la estructura impulsará la actividad económica y turística de la región, así como de como de Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque, en beneficio de miles de personas.

