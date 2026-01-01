La Protección Civil de Puebla invita a la población a protegerse de las bajas temperaturas en Dormitorios Temporales

Dormitorios Temporales

El Gobierno del Estado de Puebla, por medio de acciones preventivas que han reducido los riesgos a causa de la exposición al frío, generó beneficios a la salud y seguridad de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido a las bajas temperaturas.

Encabezados por el Coronel Bernabé López, coordinador general de Protección Civil, tuvieron lugar recorridos preventivos en Puebla capital, San Andrés Cholula, Zacatlán, Tecamachalco, Xiutetelco, Chalchicomula de Sesma, Cuetzalan, Zacapoaxtla y Tehuacán. Todas estas son zonas de alta afluencia nocturna y usuales puntos que escogen para descansar las personas que se encuentran en riesgo.

Por otro lado, aún cuando hubo quienes no aceptaron ser trasladadas a un dormitorio seguro, la autoridad estatal se sostuvo firme en su postra del acompañamiento humanitario. Con el cual se hizo entrega de entrega de cobijas y también se confirmó la vigilancia permanente durante la temporada invernal. De igual manera, los recorridos nocturnos continuaran con la intención de proteger a la población más expuesta.