Familias mazatlecas y visitantes se dieron cita en el emblemático malecón para celebrar el inicio del 2026, en un ambiente de alegría, fiesta y algarabía

Más de 40 mil personas dan la bienvenida al 2026 en el malecón de Mazatlán

Por Crónica Digital
Festejos de Año Nuevo en Mazatlán Foto: Cortesía

El festejo de Año Nuevo reunió a más de 40 mil personas entre locales y visitantes, quienes disfrutaron de una velada llena de música, convivencia y un ambiente festivo que reafirmó al puerto de Mazatlán como un destino seguro, hospitalario y lleno de vida para recibir el 2026.

El artista Roberto Junior, fue el encargado de amenizar la velada para recibir el Año Nuevo, evento gratuito que se llevó a cabo en la zona de las letras de Mazatlán en el malecón. Además de la presentación musical, la celebración incluyó música en vivo, juegos pirotécnicos y un espectáculo de drones.

Festejos de Año Nuevo en Mazatlán Foto: Cortesía

Estos eventos fortalecen la convivencia social en Mazatlán, al tiempo que generan bienestar y espacios de esparcimiento para la ciudadanía.

El Gobierno de Sinaloa refrenda el compromiso de seguir promoviendo actividades que fomenten la unión familiar, el sano entretenimiento y el orgullo por Mazatlán.

Festejos de Año Nuevo en Mazatlán Foto: Cortesía

