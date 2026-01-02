Acapulco y la Costa Chica sufren daños materiales por sismo de 6.5

Sismo Acapulco

El sismo de magnitud 6.5 que tuvo lugar el día 2 de enero del 2026, ha dejado daños materiales en Acapulco y en la región de la Costa Chica de Guerrero. El epicentro se localizó en San Marcos y entre las consecuencias que trajo consigo para el puerto de Acapulco se reportaron destrozos en tiendas departamentales y en centros comerciales. Esto con la caída de botellas y de otros productos de vidrio.

En el caso de la Costa Chica, debido a la cercanía con el epicentro, en la cabecera municipal de San Marcos, algunos negocios reportaron daños, al igual que afectaciones menores en estructuras. Por ello, se activaron los recorridos de evaluación encabezados por autoridades locales y personal de Protección Civil.

Asimismo, la infraestructura carretera también se vio afectada por el paso del sismo. Los reportes muestran el desprendimiento de tierra sobre tramos de la carretera nacional a la altura de Tierra Colorada. Es importante que quienes pasen por esta zona lo hagan con mucho cuidado ante la posibilidad de nuevos deslaves.

Un reporte de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), ha comunicado que a partir de las 10:30 de la mañana del 2 de enero del 2026, se ha ha restablecido el 75.93% del servicio en Guerrero, CDMX y Edomex. Añadiendo que no se identifican daños en la infraestructura de las centrales generadoras de la CFE. Únicamente se encuentran fuera de servicio dos líneas de transmisión:

. Papagayo- Cruz Grande

. Pinotepa- Ometepec

Unos minutos después se informo, que hasta las 10:42 am del 2 de enero del 2026, ya ha habido 153 réplicas, con epicentro en San Marcos

Por su parte, la SEMAR (Secretaría de Marina) ha compartido por medio de la red social X, que tras el sismo, pueden llegar a ocurrir variaciones menores en el nivel del mar en la zona de generación del sismo. Y aunque la institución también expresó que continuaran con el monitoreo, invitan a las embarcaciones menores y a la población costera a mantenerse atentas.

A su vez, las autoridades estatales y municipales le reiteran a la población la importancia de mantener la calma, atender indicaciones oficiales y reportar cualquier daño que pueda estar relacionado con el sismo.

“Desde el primer momento estamos en contacto permanente con los municipios de las ocho regiones del estado, para conocer cualquier afectación y brindar atención inmediata”, comentó en sus redes sociales la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Asimismo en el resto del país, los reportes de movimiento derivaron de habitantes de Chiapas, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Colima, el Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro. Y si bien en dichas entidades, los protocolos de revisión fueron activados, por ahora no ha sido encontrado algún daño que genere alerta.