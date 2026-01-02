Autoridades de los tres ordenes de gobierno detienen a 16 personas en posesión de 9 armas de fuego

En acciones conjuntas, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE), se realizó a detención de 16 personas que poseían nueve armas de fuego, 19 cargadores, 1,635 cartuchos y ocho vehículos.

Elementos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizaron reconocimientos a pie, patrullajes y labores de proximidad social en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Cotija, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Parácuaro, Peribán, San Lorenzo, Tepalcatepec, Tzintzuntzan, Tingambato, Uruapan y Zamora.

Se informó además que, del 10 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026, como resultado de las acciones coordinadas en la entidad, se ha realizado la detención de 307 personas, así como el aseguramiento de 159 armas de fuego, 13,397 cartuchos, 636 cargadores, 252 vehículos, 190 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas, además de la inhabilitación de 19 campamentos y 45 tomas clandestinas.

Ante estas acciones, las personas detenidas y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Por ello, las Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.