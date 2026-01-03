Sinaloa lleva apoyos y atención médica a familias desplazadas que regresan a Tepuche

Comunidades de la sindicatura de Tepuche El Gobierno de Sinaloa realizó una jornada integral en comunidades rurales de Culiacán para acompañar a familias desplazadas que han vuelto a sus hogares

En comunidades de la sindicatura de Tepuche, el Gobierno del Estado de Sinaloa reforzó su política social con una jornada de atención directa a familias que, tras vivir el desplazamiento, han comenzado a regresar a sus lugares de origen.

La acción fue coordinada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), como parte de la estrategia estatal para atender a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

La jornada estuvo a cargo del equipo de Atención Social de la dependencia, encabezado en territorio por su directora, Elga Josefina Pérez Félix, quien recorrió las localidades para escuchar de primera mano a las familias y dar seguimiento a las principales carencias detectadas. Las acciones se alinean con la visión del gobernador Rubén Rocha Moya de mantener una presencia institucional constante en las comunidades.

En total, se brindó apoyo a 56 familias, quienes recibieron despensas alimentarias, cobijas, chamarras, catres y colchonetas, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y apoyar un retorno más seguro y digno, además, como parte del enfoque integral, se ofreció atención médica preventiva, que incluyó la toma de presión arterial y la aplicación de pruebas básicas de salud.

Los apoyos llegaron a las comunidades de Juntas de San Ignacio, El Espejo, El Guayabito, Sabinitos y Tepehuaje. Durante los recorridos, los beneficiarios agradecieron el respaldo recibido y destacaron la cercanía del personal estatal, así como la atención directa en sus propias localidades.

La Sebides señaló que este tipo de jornadas no son acciones aisladas, sino parte de una estrategia permanente de acompañamiento social que busca atender necesidades inmediatas, fortalecer el bienestar de las familias y contribuir a la reconstrucción del tejido social en las zonas afectadas por el desplazamiento.

Con estas acciones, el Gobierno de Sinaloa reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas con enfoque social, cercanas a la gente y orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses que más lo necesitan.