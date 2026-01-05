Localizan vehículo calcinado en Chihuahua; 2 muertos confirmados

Auto calcinado en Chihuahua

La mañana del lunes, un reporte por un vehículo en llamas movilizó a corporaciones de seguridad y emergencia en el sur de la ciudad de Chihuahua, al llegar y apagar el incendio, elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos confirmaron un hallazgo de dos cuerpos calcinados dentro del automóvil.

El auto, Nissan Sentra de modelo atrasado, quedó completamente consumido por el fuego, por lo que, de acuerdo con la información recabada en el lugar, uno de los cuerpos se encontraba en el asiento trasero y el otro en la cajuela. Vecinos fueron quienes dieron aviso tras observar el vehículo incendiado.

El despliegue policiaco se realizó en calles de la colonia Sol de Oriente; otros reportes ubicaron el hecho en el sur de la ciudad, en la colonia Praderas del Sur, sobre la calle Praderas de Gubi número 13830. En ambos casos, las autoridades acordonaron la zona para preservar la escena.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos se encargó de controlar por completo las llamas, lo que permitió el acceso a los peritos. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre las causas del incendio. Las autoridades señalaron que será conforme avancen las indagatorias cuando se den a conocer datos oficiales sobre este caso