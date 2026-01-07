Detectan primer caso de gusano barrenador en Michoacán

En el municipio de Madero, Michoacán, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, iformó el primer caso aislado de gusano barrenador del ganado, hast ahora es el único registrado en la zona desde el inicio del brote de esta larva en el país.

Fue el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) quien confirmó el caso luego de que un especialiasta notificara la presencia de miasis en un toro que fue descornado.

Se informó que el animal se encuentra en tratamiento y bajo vigilancia médica en el predio de la comunidad de El Gatal, donde se localizó el ejemplar afectado. Senasica verificó que los demás animales de las diferentes especies que se encontraban en la zona estuvieran sanos y libres de infestación.

Se desplegó a personal técnico del Grupo Estatal de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA) para fortalecer la vigilancia en la zona además se se realizan rastreos epidemiológicos y búsqueda activa de casos sospechosos en coordinación con autoridades estatales y federales.

La Sader exhortó a los ganaderos a mantener una constante revisión de las heridas en sus animales, y a reportar los casos o sospechas de gusaneras en heridas de animales vivos ya que ahí, la mosca deposita los huevos que originan la infestación. Es importante aclarar que estos reportes no representan un riesgo de cuarentena para el productor, pero se recomienda aplicar todas las medidas preventivas necesarias.