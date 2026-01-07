Gabinete de Seguridad detiene a 12 presuntos delincuentes en Michoacán

Detención en Michoacán Detención en Michoacán

Como resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, distintos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y demás autoridades federalesque conforman el gabinete de seguridad junto con autoridades locales, lograron la detención de 12 personas presuntamente vinculadas con grupos criminales.

Durante operativos realizados en varios municipios de la entidad, fueron aseguradas un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo e inhabilitaron una toma clandestina.

La operación se llevó a cabo con patrullajes y visitas a fábricas cítricas para brindar seguridad a trabajadores y productores, y así preservar la paz y la seguridad en el estado.

Estos recorridos se llevaron a cabo en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cuitzeo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Parangaricutiro, Queréndaro, Tangamandapio, Uruapan, Villa Madero, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro.

Cabe mencionar que el Plan Michoacán se puso en marcha desde el 10 de noviembre de 2025 y sigue vigente con acciones coordinadas, lo que ha permitido el arresto de 346 personas, se han asegurado 163 armas de fuego, 13,442 cartuchos, 639 cargadores, 288 vehículos, 192 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de marihuana, 768 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas, también se inhabilitaron 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

Con estas acciones las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso con la población de Michoacán en la busqueda de preservar la paz pública y fortalecer los niveles de seguridad en el estado.