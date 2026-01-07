Sostienen reunión el Ejecutivo de Coahuila y SSPC

Se conminó al Gobierno de Coahuila a establecer perenne comunicación con Defensa, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mantuvo una reunión con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en la que se acordó mantener una coordinación permanente entre el Ejecutivo estatal y el Gabinete de Seguridad federal.

Según adujo García Harfuch, los asistentes a la junta, entre los que destacaron distintos empresarios de los sectores productivos de mayor calado en el estado, estuvieron de acuerdo en asirse a esquemas de colaboración con las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. También se conminó al Gobierno de Coahuila a establecer perenne comunicación con Defensa, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República en aras de hacer de la seguridad la prioridad de su administración, en tanto, el secretario federal resaltó finalmente la importancia de extender la comunicación con otros gobiernos estatales y locales.