Arranca la segunda fase de potabilizadora en Tamaulipas, llevará agua hasta la capital

Planta Potabilizadora, Presa Vicente Guerrero El Gobierno de Tamaulipas avanza en una obra clave para mejorar la calidad y el abasto de agua potable hacia la capital del estado

El gobierno del estado de Tamaulipas impulsa la segunda etapa de la Planta Potabilizadora ubicada en la Presa Vicente Guerrero, un proyecto que permitirá mejorar el tratamiento del agua que se envía a Ciudad Victoria, capital del estado.

Como parte de las obras que acompañan la Segunda Línea del Acueducto, la infraestructura tendrá una capacidad de 1,500 litros por segundo y representa una inversión que supera los 600 millones de pesos.

Pedro Cepeda, secretario de Obras Públicas del estado, explicó que esta planta de agua será potabilizada desde el arranque del sistema y posteriormente bombeada de forma directa a la capital, lo que ayudará a reducir sedimentos, hacer más eficiente la operación y garantizar un suministro de mejor calidad para las familias tamaulipecas.

De acuerdo con el funcionario, se trata de una obra estratégica que responde a una de las principales demandas de la población tapatía, contar con agua potable suficiente y en mejores condiciones; además, destacó que este proyecto refleja la decisión del gobernador Américo Villarreal Anaya, de retomar y concluir obras que durante años permanecieron abandonadas.

El secretario subrayó que la planta forma parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hidráulica en Tamaulipas, con el objetivo de mejorar el servicio, optimizar los procesos de abastecimiento y elevar la calidad de vida de quienes habitan en la entidad.

Finalmente, señaló que la visión del actual gobierno es resolver de fondo los problemas históricos relacionados con el agua, mediante inversiones y acciones concretas que tengan impacto directo en los hogares, especialmente en la capital del estado.