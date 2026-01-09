Detienen a secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan por el caso Manzo

Secretaria personal de la nueva alcaldesa de Uruapan

La investigación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, dio un nuevo giro con la detención de Yesenia “N”, quien se desempeñaba como secretaria particular de la actual alcaldesa, Grecia Quiroz García.

Autoridades de Michoacán la señalan por presuntamente haber filtrado información sobre los movimientos del edil a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que habría planeado el ataque.

La aprehensión fue realizada por la Fiscalía General del Estado y quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones como una acción cumplimentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con los datos oficiales, Yesenia “N” fue detenida la tarde del jueves 8 de enero, alrededor de las 4:00, en la colonia Centro de Uruapan, específicamente en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, zona donde ocurrió el asesinato del alcalde en noviembre de 2025.Una fuente de la FGE confirmó que la mujer fue capturada junto con un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, pero que también es investigado por su posible participación en el homicidio. Tras su detención, Yesenia “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Michoacán y trasladada ante un agente del Ministerio Público.

Yesenia Méndez Rodríguez tuvo un papel clave dentro del ayuntamiento, además de haber sido secretaria particular de Carlos Manzo, continuó en el mismo cargo con Grecia Quiroz, viuda del exalcalde. Incluso, tras el asesinato ocurrido el 1 de noviembre, fungió durante cinco días como encargada de despacho del gobierno municipal, hasta que el 5 de noviembre Quiroz fue designada alcaldesa sustituta.Poco antes de su arresto, la funcionaria había participado en una mesa de trabajo encabezada por la alcaldesa y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, con el objetivo de impulsar la llegada de visitantes al municipio.

De acuerdo con las investigaciones, hasta el momento suman 15 personas detenidas por el asesinato del alcalde de Uruapan. Entre ellas se encuentran siete de sus escoltas, acusados de homicidio calificado por omisión, así como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como presunto autor intelectual del crimen y líder de una célula del CJNG. También fue capturado Alejandro “N”, señalado por formar parte de un grupo de WhatsApp donde se coordinaba el seguimiento del edil.

Hasta ahora, la alcaldesa Grecia Quiroz no ha emitido ninguna declaración pública sobre la detención de su secretaria particular. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen que sacudió a Uruapan y que mantiene bajo la lupa a integrantes del entorno cercano del exalcalde.