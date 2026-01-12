Cuando el gobierno toca tierra: Coahuila refuerza su red social en 2026

. El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó el plan de programas y obras sociales que se desplegarán este 2026 a través de Mejora Coahuila.

Hay políticas públicas que se anuncian en cifras y otras que se entienden mejor cuando se traducen en rostros, mesas servidas, escuelas equipadas y oportunidades reales. Bajo esa lógica, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó el plan de programas y obras sociales que se desplegarán este 2026 a través de Mejora Coahuila, con una inversión de 5 mil millones de pesos enfocada en mejorar la vida cotidiana de las familias coahuilenses, especialmente de quienes más lo necesitan.

Los recursos se destinarán a rubros sensibles y urgentes: alimentación, salud, educación, empleo, emprendimiento, infraestructura social y servicios básicos, en coordinación con dependencias estatales y municipios.

“Todo esto lo hacemos porque hay un firme compromiso con nuestra gente más vulnerable de Coahuila”, expresó el mandatario estatal.

Uno de los ejes centrales será el empleo y el impulso al emprendimiento. Se otorgarán créditos sin intereses a micro y pequeños negocios, con montos de 10 mil a 30 mil pesos, así como financiamientos preferenciales para medianas y grandes empresas, que van de 300 mil a dos millones de pesos, con meses de gracia y condiciones accesibles.

El plan incorpora una mirada social sensible al tiempo y a las responsabilidades de las mujeres cuidadoras, quienes podrán acceder a empleos temporales cercanos a sus colonias, con jornadas reducidas de aproximadamente tres horas diarias, permitiéndoles generar ingresos sin dejar de cuidar a sus hijas, hijos o familiares.

También se activará un programa de empleo temporal abierto enfocado en el embellecimiento urbano, en coordinación con los municipios, así como esquemas de autoempleo con capacitación en oficios como estilismo, repostería y manualidades, que permiten transformar habilidades en ingresos.

En educación, se anunció la entrega de miles de becas para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, además de la creación de la Superbeca Extranjera para universitarios con oportunidades académicas fuera del país. Se mantendrá, además, el programa Mujeres Echadas Pa’delante, con becas del cien por ciento para mujeres que buscan concluir o iniciar estudios de nivel medio superior y superior.

El deporte también será una prioridad, con la creación de un fondo extraordinario para apoyar a atletas de alto rendimiento que representan a Coahuila en competencias nacionales e internacionales, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En las escuelas continuará el apoyo con uniformes, transporte escolar e internet en comunidades rurales, además de una inversión de 500 millones de pesos en infraestructura educativa.

En materia de salud, se reforzará el Programa de Salud Popular mediante la tarjeta de salud, las caravanas médicas y el fortalecimiento de los 133 centros de salud del estado, incrementando la atención a personas con discapacidad, incluyendo la adquisición de 45 unidades Unedif y el fortalecimiento de los centros especializados.

Las Obras Sociales a Pasos de Gigante llevarán pavimentación, bacheo, agua potable, drenaje y certeza jurídica a través de programas de escrituración a todas las regiones del estado. En el campo, continuarán los apoyos con semilla, genética, barbecho, tractores, jornales y el programa alimentario, además de los Mercaditos Mejora, brigadas multifuncionales y la tarjeta La Mera Mera.

Más allá de los números, el mensaje es claro: un gobierno que busca estar cerca, tocar tierra y acompañar. “Todo este esfuerzo tiene un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó el Gobernador.