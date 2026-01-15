Aumenta crisis sanitaria por conflictos políticos en Zacatecas

Crisis sanitaria por tiraderos al cielo abierto en Zacatecas (OSCAR_MARTINEZ )

El manejo de residuos en Zacatecas ya no solo se trata de un problema ambiental, ahora se ha convertido en un problema político y financiero entre los pobladores, los municipios y el gobierno del Estado.

Se ha reportado que aún son 45 de los 58 ayuntamientos los que aún depositan sus residuos en tiraderos al cielo abierto lo que representa a un 78% que incumple la Norma Oficial Mexicana NOM-083 de la Semarnat, que tiene especificaciones de protección ambiental para el proceso de desechos.

A pesar de que la ley establece que los municipios deben contar con rellenos sanitarios, el costo de los proyectos ejecutivos ronda los 10 millones de pesos lo que ha sido un factor determinante para mantener prácticas irregulares o no construirlos. Además no todos los municipios que ya cuentan con uno llevan a cabo un correcto manejo de ellos.

Un ejemplo claro de esto es el de la Junta Intermunicipal de Operación del Relleno Sanitario (JIORESA) la cual a pesar de su gestión atraviesa una crisis por falta de recursos y mantenimiento lo cual pone en riesgo su permanencia si no se cuenta con los recursos necesarios.

“La Jioresa se creó precisamente como Junta Intermunicipal, donde es una facultad y responsabilidad del Estado, yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de dar otras opciones”, expresó el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo.

Por otro lado, Susana Rodríguez Márquez, secretaria de agua y medio ambiente, declaró que existe un peligro real de clausura del relleno de la Jioresa “La advertencia era de un 50% y después del 50% ya no hay una tercera oportunidad sino viene la clausura total que sería el acabose para la junta y para los cuatro municipios que la conforman”

A pesar de estas declaraciones el alcalde Miguel Varela ha sostenido que JIORESA aún cuenta con capacidad operativa para varios años más y que el problema de fondo no es técnico, sino político.

Esta situación hace que los municipios permanezcan pendientes ante la posibilidad de migrar a modelos privados de alto costo, mientras tanto, la basura se acumula, las sanciones avanzan y la incertidumbre continua pendiente para la población de zacatecas.