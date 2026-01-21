En SLP allanan domicilios relacionados con carreras clandestinas de motos y robos

Objetos encontrados en allanamientos por parte de la Dirección General de Investigaciones de San Luis.

Investigaciones sobre carreras clandestinas de motocicletas relacionadas con robos y daños a bienes del estado llevaron a las autoridades al allanamiento de inmuebles relacionados con trabajadores de entrega de mercancía instantánea en San Luis Potosí.

Autoridades refieren quje las carreras eran organizadas a través de grupos cerrados de mensajería instantánea donde se coordinaban días, horarios y maniobras con el fin de evitar los controles policiacos.

Con el seguimiento a estos reportes ciudadanos, el pasado 20 de enero se llevaron a cabo cinco allanamientos en diferentes domicilios de la capital potosina, lo que arrojó el aseguramiento de varios artículos relacionadas con denuncias de robos a comercio y transeúntes.

En los allanamientos se lograron recuperar dispositivos móviles, tabñetas y teléfonops celulares, una motocicleta que no contaba con registro y otros elementos relacionados con las investigaciones.