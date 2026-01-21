El tequila supera la presión comercial de EU y consolida su expansión en 2025

El tequila supera la presión comercial de EE. UU. y consolida su expansión en 2025

A pesar de la incertidumbre comercial y las tensiones políticas con Estados Unidos, la industria del tequila cerró 2025 con cifras históricas, al registrar un crecimiento récord en su producción y mantener estables sus exportaciones, consolidándose como una de las bebidas alcohólicas con mayor resiliencia y proyección a nivel mundial.

De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), durante 2025 se produjeron 583 millones de litros de tequila, lo que representa un incremento del 17.7 % en comparación con el año anterior. Este crecimiento se dio en los 181 municipios que conforman la zona con Denominación de Origen del Tequila, donde también se registró un aumento en el consumo de agave, con 2.2 millones de toneladas utilizadas, cifra 15.8 % superior a la de 2024.

Martín Muñoz Sánchez, comisionado técnico del CRT, destacó que estos resultados se lograron pese a los anuncios del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha planteado revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aplicar posibles aranceles a productos mexicanos.

“No obstante este escenario, el tequila logró mantener su presencia en el mercado estadounidense”, subrayó Muñoz Sánchez, al señalar que Estados Unidos continúa siendo el principal destino de exportación, al concentrar 82 % del total.

Incremento de la expansión del Tequila en 2025

Durante 2025, México exportó 406 millones de litros de tequila, de los cuales 333 millones tuvieron como destino Estados Unidos, lo que confirma la fuerte dependencia comercial, pero también la sólida aceptación del producto mexicano en ese país.

El comisionado técnico explicó que uno de los factores clave para sortear la incertidumbre fue el impacto económico que el tequila genera en territorio estadounidense, tanto en empleo como en derrama económica.

“Más de 200 mil empleos dependen del tequila en Estados Unidos, y la derrama económica oscila entre 1.4 y 1.6 billones de dólares. Por eso, la protección del tequila es un interés compartido entre ambos países”, afirmó.

Además, destacó que existen importantes inversiones extranjeras en la industria, lo que refuerza su estabilidad y crecimiento a largo plazo. El tequila, dijo, es actualmente uno de los productos mexicanos con mayor aceptación internacional.

El buen desempeño del tequila contrasta con la situación de otras bebidas alcohólicas de alto consumo global, como el whisky y el vodka, que durante el último año reportaron caídas en sus ventas. Este contexto, según el CRT, posiciona al tequila como la bebida alcohólica con mayor potencial de crecimiento en los próximos años.

“El tequila es la bebida alcohólica con mayor nivel de resiliencia. Incluso en un entorno económico complicado, logró mantener números positivos”, señaló Muñoz Sánchez.

Otro elemento clave ha sido el estricto esquema de evaluación de la conformidad que regula su producción, lo cual genera confianza entre los consumidores al garantizar autenticidad, calidad y origen.

Aumento del consumo de Tequila en 2026

De cara a 2026, el Consejo Regulador del Tequila prevé fortalecer su presencia en Europa, un mercado que actualmente consume entre 35 y 38 millones de litros al año, además de ampliar su alcance en países con alto potencial de consumo como China, Brasil e India.

Asimismo, el CRT ha reforzado el blindaje internacional de la marca tequila. Con la reciente incorporación de los Emiratos Árabes Unidos, ya son 58 países los que reconocen oficialmente la Denominación de Origen del Tequila, lo que permite que 97.5 % del tequila exportado esté protegido legalmente contra falsificaciones.

Estos avances consolidan al tequila no solo como un símbolo cultural de México, sino como un producto estratégico para la economía nacional, capaz de enfrentar crisis externas y adaptarse a los cambios del mercado global.

Con una producción histórica, mercados sólidos y una estrategia de expansión internacional, el tequila inicia 2026 con bases firmes para continuar su crecimiento y mantener su posición como una de las bebidas más emblemáticas y competitivas del mundo.