Choque entre patrulla de la GN y combi deja dos mujeres muertas en Guerrero

Carretera federal México-Acapulco, a la altura de Pilcaya, Guerrero Una patrulla de la Guardia Nacional chocó de frente contra una combi con turistas, el accidente dejó dos mujeres sin vida y varios lesionados, entre ellos un agente federal.

Un accidente vial ocurrido en la carretera federal México-Acapulco, tramo Taxco-Ixtapan de la Sal, dejó un saldo de dos mujeres muertas y al menos siete personas lesionadas, luego de que una patrulla de la Guardia Nacional se impactara de frente contra una combi de pasajeros en el municipio de Pilcaya, en la región Norte de Guerrero.

De acuerdo con los reportes policiacos, el choque se registró en una curva ubicada antes de llegar al Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, en ese punto, la patrulla número 26508 de la Guardia Nacional habría invadido el carril contrario y se estrelló contra una furgoneta Volkswagen tipo combi que se dirigía hacia el Estado de México.

En la unidad particular viajaban turistas originarios de Chetumal, Quintana Roo; Tras el impacto, dos mujeres de la tercera edad perdieron la vida en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como María de Jesús, de 78 años, y Rosa María, de 70 años.

Además, varias personas resultaron heridas, entre ellas tres hombre de entre 30 y 60 años, y tres mujeres de 22, 55 y 60 años, todos procedentes de Chetumal. También se reportó un elemento de la Guardia Nacional lesionado, quien presentó una fractura de clavícula.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital General Adolfo Prieto, en la cabecera municipal de Taxco.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran los vehículos severamente dañados tras el impacto, lo que confirma la fuerza del choque ocurrido en ese tramo carretero. Debido a las labores de rescate, atención médica y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, la carretera federal fue cerrada de manera temporal a la circulación.