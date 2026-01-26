Revocación de Mandato en Oaxaca: así van los resultados; ¿se iría o no el gobernador Salomón Jara?

Revocación de Mandato en Oaxaca Este domingo 25 de enero de 2026, se practicó en Oaxaca la Ley de Revocación de Mandato; para que la votación tenga efectos legales, se requiere la participación mínima del 40% de la población.

Oaxaca ha sido la primera entidad del país en realizar una votación estatal de revocación de mandato el domingo 25 de enero de 2026, ejercicio que determinaría si el gobernador morenista, Salomón Jara Cruz, permanecería en su puesto o tendría que retirarse por “pérdida de confianza”.

De acuerdo con los requisitos del proceso, la participación ciudadana debe alcanzar un porcentaje mínimo de 40% para que la decisión tenga efectos legales; de cumplirse esta condición y en caso de obtener la mayoría a favor de la destitución del gobernador, Salomón Jara tendría que separarse definitivamente del cargo.

Votación para la revocación de mandato de Salomón Jara en Oaxaca: porcentajes finales

La votación llevada a cabo el día de ayer, se sustentó en la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca promulgada en el año 2023, convirtiendo al estado en pionero a nivel nacional de este ejercicio.

Para la realización del proceso, el principal requerimiento es contar con la solicitud de al menos el 10% de la lista nominal, con representación de más de uno de los municipios. Posteriormente, para proceder con la revocación tras la jornada de votos, se requiere la participación mínima del 40% de la población estatal.

Este domingo 25 de enero de 2026, la boleta en Oaxaca planteó la pregunta única: "¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?"

Más de 2 mil 800 casillas se colocaron en todo el estado, cerrando la votación a las 18:00 horas de la tarde y con una previsión de resultados completos para la mañana de este lunes 26 de enero, los cuales pueden consultarse en el Sistema de Cómputos de la Revocación de Mandato (SISCORMA).

De acuerdo con los resultados capturados, se registró un 58% de aprobación para que Salmón Jara continúe en su puesto como gobernador, mientras que el porcentaje obtenido para la revocación fue del 39% de la población estatal.

A pesar del resultado a favor del morenista, la revocación no habría sido posible de cualquier manera, ya que el porcentaje registrado de participación ciudadana durante la jornada de votación fue del 29%, lo que no cumplía con el requerimiento mínimo en caso de obtener una mayoría a favor de la revocación de mandato.

Por lo tanto, Salomón Jara se mantiene en la gubernatura de Oaxaca hasta el final de su periodo, el cual será en el año 2028.

Salomón Jara celebró los resultados de la votación en Oaxaca

A pesar del triunfo en las votaciones de revocación de mandato, Salomón Jara señaló que el requisito mínimo de participación ciudadana maneja un “umbral muy alto” y consideró que debería realizarse una reforma constitucional profunda, pues de acuerdo con su punto de vista, la decisión debe respaldarse por “la mayoría simple”.

Sin embargo, aún con la participación del 29% de la población en Oaxaca, la mayoría a favor de que Salomón Jara continúe en la gubernatura destacó en los resultados finales del periodo de votación, por lo que el gobernador celebró el resultado en sus redes sociales.

"Oaxaca ha vuelto a hacer historia tras una jornada cívica ejemplar, en un ambiente de paz y respeto. Miles de oaxaqueñas y oaxaqueños salieron a expresar su voto en este proceso histórico", describió en su cuenta oficial de Twitter (X).

Oaxaca ha vuelto a hacer historia tras una jornada cívica ejemplar, en un ambiente de paz y respeto. Miles de oaxaqueñas y oaxaqueños salieron a expresar su voto en este proceso histórico, el primero en el estado, y han elegido darle continuidad a la #PrimaveraOaxaqueña.



— Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 26, 2026

Salomón Jara aseguró que su administración continuará “trabajando y mejorando”, señalando que se dirigirán hacia más inversión, seguridad y bienestar social para toda la población oxaqueña.

"Hoy la democracia se escribe con la voluntad del pueblo“, puntualizó.