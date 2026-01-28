Conagua implementa operativos contra la venta ilegal de agua en Oaxaca

. .

En seguimiento a las acciones impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para garantizar una gestión eficaz, ordenada y sustentable en materia de concesiones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo un operativo de inspección en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, donde se clausuró un pozo profundo utilizado para la venta ilegal de agua en pipas, sin contar con el título de concesión correspondiente y extrayendo volúmenes sin control.

La acción se realizó en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Oaxaca, quienes aseguraron el inmueble, el equipo de extracción y una pipa, mismos que permanecerán bajo resguardo hasta que se emita un fallo judicial.

Este operativo fue posible gracias a una denuncia ciudadana, que permitió detectar el aprovechamiento irregular y actuar de manera inmediata.

Conagua informó que en Oaxaca, al igual que en el resto del país, se continuarán reforzando las acciones de inspección como parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, contribuyendo a la estrategia de ordenamiento de concesiones y al uso responsable de las aguas nacionales.