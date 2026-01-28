Cruz Pérez responde a gobernadora Maru Campos tras ponchadura por bache en Ciudad Juárez

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez criticó la asignación de recursos del gobierno estatal

La ponchadura de una llanta de la camioneta en que viajaba la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos tras caer en un bache durante visita a Ciudad Juárez desató un intercambio epistolar en redes sociales con el presidente de ese municipio fronterizo, Cruz Pérez Cuéllar que se centró en el estado de las vialidades , así como en las decisiones de inversión pública relacionadas con infraestructura urbana en ese ayuntamiento.

A través de redes sociales Maru Campos compartió que durante una visita a Ciudad Juárez este 27 de enero para la inauguración de los CERASAI cayó en un bache mientras circulaba.

La respuesta llegó de inmediato por parte del alcalde morenista quien publicó un mensaje dirigido a la gobernadora del estado de Chihuahua donde hizo referencia a la asignación de recursos del gobierno encabezado por la panista para la construcción de un edificio administrativo, y acusó que de haberse destinado esos recursos a la rehabilitación y mantenimiento de calles en Ciudad Juárez, “el incidente relacionado con el bache podría haberse evitado”.

El pronunciamiento subrayó la situación de las vialidades en el municipio fronterizo y el impacto que tienen las decisiones presupuestales en la vida cotidiana de la población.

El mensaje de Pérez Cuéllar estuvo dirigido directamente a la gobernadora, a quien identificó como responsable de definir el destino de importantes partidas presupuestales a nivel estatal.

En ese contexto, el alcalde contrastó la inversión estatal en proyectos de infraestructura administrativa con las necesidades que, de acuerdo con su posicionamiento, existen en materia de pavimentación y mantenimiento urbano en Ciudad Juárez.

El mensaje que se viralizó se da en un contexto de constante debate público sobre la distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno y las prioridades de inversión en el estado de Chihuahua.

La situación de las vialidades en Ciudad Juárez ha sido un tema recurrente en la agenda pública, debido al desgaste de la infraestructura urbana y a las afectaciones que esto genera en la vida diaria de sus habitantes.

El pronunciamiento también incluyó una referencia a la forma en que el gobierno municipal ejerce el gasto público, donde aseveró que los recursos se aplican en proyectos que buscan atender necesidades inmediatas de la ciudadanía.

En este sentido, Pérez Cuéllar señaló que las acciones del municipio se orientan a resolver problemáticas cotidianas, como el estado de las calles, que inciden directamente en la movilidad y seguridad de conductores y peatones.

La publicación generó atención en redes sociales al involucrar a dos de las principales figuras políticas del estado y abordar un tema de interés general como el mantenimiento de las calles. El intercambio se suma a otros posicionamientos públicos en los que autoridades municipales y estatales han expresado posturas distintas sobre el uso de recursos y la planeación de obras públicas.

Hasta el momento, el mensaje difundido por el presidente municipal forma parte de un posicionamiento público en torno a la infraestructura urbana y la asignación de recursos, sin que se haya informado sobre una respuesta oficial por parte del Gobierno del Estado.

La situación pone nuevamente en la discusión pública la necesidad de coordinación entre niveles de gobierno para atender problemáticas comunes en beneficio de la población.