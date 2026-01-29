Enfrentamiento armado en San Luis Potosí deja 3 agentes de la GCE heridos y 2 supuestos policías detenidos

Ataque armado a agentes de la guardia civil estatal de San Luis Potosí Después del enfrentamiento se activó un operativo de seguridad donde se detuvieron a Zimiri N y Olegario N, quién es supuestamente son policías municipales de san Ciro de a costa

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, los hechos ocurrieron antes de las tres de la mañana, cuando elementos de la Guardia Civil Estatal regresaban de labores de prevención y vigilancia en la feria de San Ciro de Acosta, al circular por la comunidad de Las Magdalenas, sobre la carretera Rioverde–San Ciro, los oficiales fueron atacados por sujetos armados que viajaban en una camioneta negra.

La agresión derivó en un intercambio de disparos, durante el cual tres elementos de la corporación resultaron lesionados. Los oficiales fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica y hasta el momento, se reporta que presentan heridas menores y su vida no corre peligro.

Tras el enfrentamiento, la patrulla quedó detenida en el lugar y se implementó un operativo de seguridad en la zona.

De manera extraoficial trascendió que entre los oficiales heridos podría encontrarse el jefe regional de la Guardia Civil Estatal en la Zona Media, José Luis Pérez Puente, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades estatales.

A corta distancia del sitio del ataque, cerca de una gasolinera, fue localizada una camioneta Jeep Cherokee con placas del estado de Texas, la cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego y habría sido abandonada por los agresores.

Horas después, la Guardia Civil Estatal informó que como resultado del operativo posterior fueron detenidos dos presuntos involucrados, identificados como Zimiri N. y Olegario N., quienes, de acuerdo con datos preliminares, serían elementos activos de la Policía Municipal de San Ciro de Acosta.

La movilización policial se mantuvo activa hasta alrededor de las siete de la mañana, con el cierre de la carretera federal México 69 a la altura del entronque hacia el camino a El Capulín, además de restricciones de circulación en los sectores de Las Magdalenas y Plazuela, mientras continuaban las acciones de seguridad.

Las autoridades señalaron que el operativo sigue en marcha y que, pese a los hechos, prevalecen condiciones de orden y tranquilidad en la región Media del estado.