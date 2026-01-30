Canjean 481 armas en Baja California como parte de la iniciativa de atender las causas que generan la violencia

Canje de armas (Fotógrafo Especial)

En Baja California Sur se realizaron esfuerzos interinstitucionales para atender las causas que generan la violencia como iniciativa de los gobiernos federal y estatal.

En este esfuerzo, se realizó el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en cuatro municipios, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional e Iglesia Católica, donde la ciudadanía canjeó, de manera anónima y voluntaria, 481 armas de fuego por dinero en efectivo.

Además, se brindaron atenciones a la población en materia de cultura, deporte, servicios y programas sociales, en total sumaron 126 mil 729 atenciones durante 2025.

Rocío Bárcena, subsecretaria de la Secretaría de Gobernación, presentó los resultados de la iniciativa en la que recorrieron 36 colonias, para realizar 15 mil visitas casa por casa; instalaron Comités de Paz, efectuaron 39 Ferias de Paz; además, se recuperaron 54 espacios públicos.

“Más de 100 jóvenes que detectamos en los recorridos casa por casa, que no estudiaban ni habían conseguido empleo, hoy colaboran de la mano del gobierno del estado y del municipio, en Jóvenes Sembradores de Paz”, resaltó.

Informó que, en el estado, la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sesionó 320 ocasiones; mientras que en las cinco regiones se efectuaron mil 600.

También se tuvo una Mesa Interestatal y una Interregional, lo cual permitió que autoridades de los tres órdenes de gobierno analizaran problemáticas en conjunto, y generaran 984 acuerdos de gobernabilidad y seguridad.

Se llevaron a cabo 138 Jornadas por la Paz en los diferentes municipios de la entidad, en donde participaron 26 mil 951 personas en talleres de prevención, Ferias de Paz, murales y caminatas.

Con la estrategia desplegada, subrayó, en Tijuana se llevó a cabo el primer Censo Nocturno para personas en situación de calle, en donde 400 servidores públicos identificaron las necesidades de quienes viven en esta condición.