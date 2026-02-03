Constancia de asignación para inscripción en educación básica: ¿Cuándo y dónde consultarla?

Secretaría de Educación Nuevo León La entrega de constancia para la asignación correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 en educación básica iniciará este 3 de febrero.

A través de la Secretaría de Educación, el Gobierno Estatal de Nuevo León informó a madres, padres y tutores que se llevará a cabo la entrega de la constancia de asignación correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Esta constancia está dirigida exclusivamente a los alumnos y alumnas de educación básica, es decir, quienes ingresarán a los grados 1º y 2º de preescolar, así como 1º en educación primaria y secundaria.

Constancia de asignación 2026-2027: ¿cómo acceder a ella?

Anteriormente, la Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que la constancia de asignación correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 sería emitida los primeros días de febrero, dirigida a la educación preescolar, primaria y secundaria.

Este documento, disponible a partir de este martes 3 de febrero al día 13 del mismo mes, será enviado al correo electrónico registrado durante la preinscripción en línea que se realizó en el mes de noviembre del año pasado.

De acuerdo con el anuncio de la Secretaría de Educación, madres, padres y tutores podrán descargar la constancia directamente desde el correo recibido.

No obstante, en caso de que necesiten consultar la constancia a través de la web, pueden hacerlo ingresando a la página nl.gob.mx/preinscripciones, donde les será solicitado lo siguiente para acceder al documento:

Folio de preinscripción.

CURP del alumno o alumna.

Correo registrado.

En la constancia que será enviada a partir de este martes, las familias se podrán consultar las fechas para oficializar la inscripción en el plantel asignado.

¿Cuál es la fecha para las inscripciones extemporáneas?

Para los padres y madres de familia que realizaron la preinscripción en las fechas extemporáneas al periodo regular, es decir, después del 20 de noviembre de 2025, el envío de la constancia a su correo electrónico registrado será del 13 al 17 de abril del año presente.

Los y las únicas estudiantes que necesitan realizar este trámite, son quienes se inscribirán por primera vez al nivel de educación básica del estado:

Primer grado de preescolar.

Segundo grado de preescolar (en caso de no haber cursado 1º).

Primer grado de primaria.

Primer grado de secundaria.

Los y las alumnas que ingresarán a los grados intermedios de la educación básica, no requieren realizar este trámite.