Gobernador de Coahuila fortalece lazos económicos y turísticos durante visita a Fort Worth, Texas

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Fort Worth, Texas, donde sostuvo diversas reuniones con autoridades locales y empresarios, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, turística y de servicios entre ambas regiones, acciones que buscan generar beneficios directos para el estado.

Durante su estancia, el mandatario coahuilense destacó la importancia de construir alianzas internacionales que permitan proyectar a Coahuila a nivel nacional e internacional. Uno de los principales temas abordados fue el fortalecimiento del Rodeo Saltillo, considerado un proyecto estratégico para el desarrollo turístico de la región Sureste del estado.

Manolo Jiménez acudió al Rodeo de Fort Worth por invitación de Philip Williamson, chairman de este evento, considerado uno de los rodeos más tradicionales y antiguos de Estados Unidos. En el encuentro, el gobernador agradeció la hospitalidad de Williamson, su esposa Jennifer y el comité organizador, con quienes dialogó sobre la posibilidad de establecer alianzas que permitan llevar el Rodeo Saltillo a un nuevo nivel.

“El objetivo es potencializar el mejor rodeo de México y consolidarlo como el más grande del país”, señaló Jiménez Salinas, al tiempo que informó que este evento genera una importante derrama económica y es disfrutado cada año por miles de visitantes locales y regionales.

Como parte de esta agenda, el gobernador también sostuvo reuniones con una empresa de rodeo profesional, con la finalidad de traer a Saltillo un espectáculo de primer nivel internacional, que enriquezca la experiencia de los asistentes y fortalezca la proyección turística del estado.

“El Rodeo Saltillo es nuestro proyecto turístico más emblemático en la región Sureste, por lo que queremos impulsarlo con todo y consolidarlo como el mejor de México”, subrayó el mandatario.

Asimismo, Manolo Jiménez se reunió con la alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, con quien acordó fortalecer los lazos económicos, culturales y turísticos entre Coahuila y esta importante ciudad texana, que en los últimos años ha registrado un crecimiento significativo.

Dentro de su agenda de trabajo, el gobernador también se entrevistó con Edward P. Bass, un destacado empresario con inversiones en diversos sectores de la economía de Texas. Durante el encuentro, Jiménez Salinas compartió los buenos indicadores económicos que mantiene Coahuila, los cuales posicionan al estado como uno de los mejores lugares para invertir en México.

El gobernador calificó esta jornada como altamente productiva, ya que permitió exponer el potencial de Coahuila en áreas clave como la economía, el turismo y los servicios, además de seguir posicionando al estado en el ámbito internacional.

“Seguimos proyectando a Coahuila hacia México y el mundo”, concluyó Manolo Jiménez Salinas, al reiterar su compromiso de impulsar el desarrollo económico y turístico del estado mediante alianzas estratégicas.