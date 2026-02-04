Harfuch y Rocha Moya evalúan estrategia de seguridad en Sinaloa

Mesa de Construcción de la Paz

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunieron este miércoles en una sesión màs de la Mesa de Construcción de la Paz, donde evaluaron los avances en la estrategia de seguridad de manera interinstitucional con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, Rocha Moya agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario García Harfuch, así como al Ejército, Marina, Guardia Nacional y la policía Estatal Preventiva, por mantener y reforzar la estrategia de seguridad en Sinaloa, considera que el trabajo en conjunto garantiza el desarrollo de la vida social y económica del estado.

Cuatro detenidos por el secuestro de los diez mineros

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública informó de la detención de cuatro personas presuntamente ligadas al secuestro de diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver ocurrido el pasado 23 de enero en la entidad.

En un par de comunicados, la dependencia indicó que en una primera operación, llevada a cabo este martes, fueron arrestados dos civiles, en el poblado El Verde, del municipio de Concordia.

Con ellos, fueron aseguradas dos armas tipo AK-47, ocho cargadores para arma larga, 240 cartuchos y dos chalecos tácticos.

Por su parte, en otro operativo, detuvieron a dos personas más, quienes portaban un fusil SCAR Multi-Caliber, una pistola Glock 22, tres cargadores y 55 cartuchos de distintos calibres.

Además, la fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, comentó a medios locales que fueron encontradas las pertenencias de los diez mineros, luego de cinco cateos realizados en los municipios de Mazatlán y Concordia.

“Se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso se tiene la certeza de que son las personas que están ahorita privadas de la libertad”, puntualizó Sánchez Kondo, quien mencionó que también han asegurado tres teléfonos y una laptop.

