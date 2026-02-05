Sinaloa fortalece negocios locales mediante el programa Escala MX

Bazar para Emprendedores Escala MX

En lo que corre del año 2026, el programa Escala MX ha dado continuidad a sus acciones, brindando capacitaciones y conferencias en los municipios de Mazatlán, Los Mochis y Guasave, beneficiando a un total de 500 emprendedores y mipymes.

El modelo de Escala MX se basa en una metodología por etapas, que acompaña a las y los emprendedores desde la validación de su idea hasta la consolidación de su negocio, mediante capacitación especializada, mentoría y vinculación estratégica.

Con este esquema, se fortalece el desarrollo integral de los negocios, al tiempo que se mantiene una vinculación permanente con espacios de comercialización, bazares y procesos de capacitación, que impulsan su crecimiento y competitividad.

El pasado 30 de enero de 2026 se llevó a cabo el Bazar para Emprendedores Escala MX en la explanada techada de Palacio de Gobierno y contó con la participación de 80 emprendedores locales de diversos giros.

Del total de participantes, 27 emprendimientos correspondieron al giro de alimentos, ofreciendo productos preparados al momento, repostería, snacks y alimentos envasados; 22 al giro de joyería, bisutería y artesanías hechas a mano; y 31 emprendedores presentaron productos de novedades, regalos, juguetes, maquillaje, entre otros artículos.

“Estoy muy agradecida con el Gobierno del Estado por el apoyo al emprendimiento. Ya tengo tres años en el programa y he recibido mucho respaldo; actualmente existe un gran apoyo para quienes emprendemos” señaló María del Carmen López Bueno comerciante de artículos de joyería artesanal.

Las personas interesadas en formar parte del programa Escala MX pueden acercarse a la Secretaría de Economía, solicitar información a través de las redes sociales de Escala MX o comunicarse al teléfono 667 758 7000, extensión 2963.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Sinaloa reafirma su compromiso con el sector emprendedor y la generación de oportunidades para las y los sinaloenses.