Inauguran nuevo Punto Violeta en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Coahuila

El Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de las Mujeres, celebraron la inauguración de un nuevo Punto Violeta en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), como parte de la estrategia estatal para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este evento fue encabezado por la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, junto a autoridades estatales, municipales, educativas y de procuración de justicia, quienes refrendaron el compromiso de generar entornos seguros dentro de las instituciones educativas.

Los Puntos Violeta representan una red de apoyo, escucha y orientación inmediata para mujeres en situación de riesgo y son una herramienta de sensibilización social que fortalece la corresponsabilidad entre gobierno, academia y sociedad. Esta coordinación entre instituciones fortalece la prevención y facilita la atención inmediata a víctimas.

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés Gonzáles subrayó que en Coahuila se trabaja todos los días para garantizar espacios seguros, de confianza y acompañamiento para todas las mujeres.

El Punto Violeta instalado en la UPRA permitirá que mujeres, adolescentes y niñas encuentren un espacio de resguardo y canalización hacia atención integral mediante protocolos especializados.

Coahuila cuenta con 625 Puntos Violeta distribuidos en todo el estado, ahora pone en marcha la expansión a instituciones educativas, que contempla la implementación del programa en universidades y centros de educación media superior.

El Gobierno del Estado reiteró que la seguridad, igualdad y paz para las mujeres es una prioridad, por lo que continuará impulsando acciones coordinadas que promuevan una cultura de respeto y cero tolerancia a la violencia.