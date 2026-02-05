Estados

Esta coordinación entre instituciones académicas y de gobierno fortalece la prevención y facilita la atención inmediata a víctimas

Inauguran nuevo Punto Violeta en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Coahuila

Por Fátima Chávez
Inauguran nuevo Punto Violeta en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Coahuila

El Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de las Mujeres, celebraron la inauguración de un nuevo Punto Violeta en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), como parte de la estrategia estatal para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este evento fue encabezado por la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, junto a autoridades estatales, municipales, educativas y de procuración de justicia, quienes refrendaron el compromiso de generar entornos seguros dentro de las instituciones educativas.

Los Puntos Violeta representan una red de apoyo, escucha y orientación inmediata para mujeres en situación de riesgo y son una herramienta de sensibilización social que fortalece la corresponsabilidad entre gobierno, academia y sociedad. Esta coordinación entre instituciones fortalece la prevención y facilita la atención inmediata a víctimas.

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés Gonzáles subrayó que en Coahuila se trabaja todos los días para garantizar espacios seguros, de confianza y acompañamiento para todas las mujeres.

El Punto Violeta instalado en la UPRA permitirá que mujeres, adolescentes y niñas encuentren un espacio de resguardo y canalización hacia atención integral mediante protocolos especializados.

Coahuila cuenta con 625 Puntos Violeta distribuidos en todo el estado, ahora pone en marcha la expansión a instituciones educativas, que contempla la implementación del programa en universidades y centros de educación media superior.

El Gobierno del Estado reiteró que la seguridad, igualdad y paz para las mujeres es una prioridad, por lo que continuará impulsando acciones coordinadas que promuevan una cultura de respeto y cero tolerancia a la violencia.

Tendencias