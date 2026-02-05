Por Amor a Puebla inicia jornada de vacunación contra sarampión

Jornada de vacunación contra sarampión

Arranco la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla”, que promueve el gobierno encabezado por Alejandro Armenta y que busca motivar a los ciudadanos para aplicarse la vacuna contra el sarampión que los protege ante el reciente aumento de casos de esta enfermedad.

En la inauguración del evento el subsecretario de los Servicios de Salud de la zona A, Jorge David González García hizo un llamado a la prevención, la cual debe convertirse en un hábito diario, con acciones como la alimentación saludable, la higiene personal, el descanso adecuado y la actividad física.

El gobierno del Estado busca acercar servicios médicos gratuitos y de calidad al municipio, así como cirugías a través del quirófano itinerante para la población que más lo necesita.

A través de la Jornada Por Amor a Puebla, el gobierno del estado reafirma su compromiso de construir, junto a los municipios, comunidades más sanas y protegidas.