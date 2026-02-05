Puebla fortalece conectividad aérea nacional e internacional con creación de 12 nuevas rutas

Gobernador Alejandro Armenta da a conocer la creación de 12 nuevas rutas aéreas.

Puebla amplía su proyección y presencia para difundir productos locales, zonas arqueológicas, rutas turísticas y espacios culturales con la incorporación de las 12 nuevas rutas nacionales e internacionales en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán

“Para nosotros, esto representa Pensar en Grande y traducir el sentimiento y anhelo de los poblanos”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

Las nuevas rutas están conformadas por 9 nacionales; Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Huatulco, Puerto Vallarta, San José del Cabo, y Zihuatanejo, además de 3 rutas internacionales: Newark-Nueva Jersey, Houston y Los Ángeles.

El gobernador destacó que los vuelos son parte del sueño de rescatar el aeropuerto, al seguir la directriz de la presidenta y como parte de un desarrollo sistemático para generar desarrollo y bienestar.

Por otro lado el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que estas conexiones aéreas tienen el objetivo de detonar el desarrollo económico y turístico, además de posicionar a Puebla a nivel internacional.

Actualmente se tienen viajes a ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida y Cancún, y con las nuevas rutas Puebla se consolida como un punto estratégico de la región sursureste del país, lo que incrementa el número de pasajeros y el traslado de mercancías.