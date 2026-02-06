Coahuila anuncia campaña masiva de vacunación contra el sarampión con 105 mil dosis

Con el objetivo de prevenir brotes de sarampión y proteger la salud de la población, el Gobierno del Estado de Coahuila anunció el arranque de una campaña masiva de vacunación, la cual contará con un stock inicial de 105 mil vacunas. La jornada comenzará a partir de la próxima semana y estará dirigida principalmente a niñas, niños y personas que no cuenten con su esquema de vacunación completo.

El secretario de Salud de Coahuila. Eliud Aguirre informó que esta estrategia se implementará de manera simultánea en diversas regiones del estado, con la finalidad de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la inmunización, sobre todo en zonas donde se han detectado rezagos en la aplicación de vacunas.

Como parte de la campaña, se instalarán módulos de vacunación en distintos puntos de fácil acceso para la población, como escuelas, colonias, centros comerciales y lugares de alta afluencia, entre ellos la ruta recreativa de Saltillo. Además, se realizarán recorridos casa por casa con brigadas de salud que buscarán identificar menores y personas que no tengan completo su esquema de vacunación.

Para garantizar el correcto desarrollo de esta jornada, la Secretaría de Salud incorporó a más de 100 nuevas enfermeras, quienes se suman al personal ya existente. Estas trabajadoras de la salud integrarán brigadas que operan de manera coordinada en diferentes municipios, permitiendo atender a un mayor número de personas en menos tiempo.

El titular de la dependencia estatal señaló que la campaña se llevará a cabo en estrecha coordinación con instituciones del sector salud y autoridades educativas, lo que permitirá facilitar la vacunación dentro de los planteles escolares y reforzar la cultura de la prevención entre estudiantes, docentes y padres de familia.

En el caso de los menores de edad, será indispensable contar con la autorización expresa de madres y padres, de acuerdo con los protocolos sanitarios y legales vigentes. Las autoridades reiteraron que este requisito es fundamental para asegurar que el proceso se realice de manera ordenada y segura.

La campaña de vacunación se refuerza ante un contexto regional de alerta sanitaria, luego de que se han registrado casos de sarampión en otras entidades del país. Esta situación ha llevado a las autoridades de salud a intensificar las medidas preventivas para evitar la reintroducción del virus en Coahuila.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños. Por ello, la Secretaría de Salud subrayó la importancia de mantener altos niveles de inmunización, siendo la población infantil el grupo clave para frenar la propagación del virus.

Finalmente, el Gobierno del Estado hizo un llamado a la ciudadanía para revisar sus cartillas de vacunación y acudir a los puntos que serán habilitados en los próximos días. Con esta jornada intensiva, Coahuila busca blindar a la entidad ante riesgos epidemiológicos, proteger la salud colectiva y garantizar una cobertura amplia que beneficie a todas las familias.