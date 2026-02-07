Decomisan armamento y equipo táctico tras cateo en una finca de Tequila, Jalisco

Una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales se registró en el municipio de Tequila, Jalisco, después de que autoridades llevaron a cabo un cateo en una finca ubicada en la colonia Los Colgados, en cumplimiento de una orden judicial.

El operativo se realizó en un inmueble situado en el cruce de las calles Tabachín y Primavera, a aproximadamente un kilómetro y medio de la plaza principal de este Pueblo Mágico, donde elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) procedieron a inspeccionar el lugar, luego de recibir reportes ciudadanos sobre actividades sospechosas.

Durante el aseguramiento y la revisión del predio, las autoridades decomisaron armamento, equipo táctico, una camioneta de alta gama y granadas, según información extraoficial, aunque las autoridades federales aún no han emitido un posicionamiento formal ni han informado si hubo personas detenidas en el lugar.

La presencia de fuerzas de seguridad en Tequila se da en un contexto de alta tensión en el municipio, luego de la detención de varios funcionarios locales en días recientes. El pasado jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, su comisario y dos funcionarios más; hechos que han generado un operativo de seguridad permanente en la zona.

Tras estas acciones, la vigilancia del municipio quedó a cargo de la Policía Estatal de Jalisco, con el respaldo de miembros de la Guardia Nacional y de distintas corporaciones de seguridad, quienes patrullan las principales calles y puntos estratégicos del Pueblo Mágico para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

Las circunstancias que rodean el decomiso del armamento aún son materia de investigación, y la falta de un comunicado oficial ha mantenido en la incertidumbre a la población sobre lo que motivó el cateo y el aseguramiento de los objetos. Por el momento, las autoridades continúan con las diligencias pertinentes y la revisión del inmueble, misma que podría arrojar más resultados conforme avance la investigación.

La movilización y el blindaje en Tequila han sido visibles para la ciudadanía, que observa un importante despliegue de elementos de seguridad estatal y federal en diferentes puntos de la localidad desde hace varios días. Este dispositivo forma parte de los esfuerzos de colaboración entre autoridades para mantener el orden y la tranquilidad en el municipio.

Vecinos de la zona reportaron que la llegada de las unidades policiales y militares generó cierta preocupación entre quienes habitan cerca de la finca cateada, aunque la intervención se realizó sin incidentes mayores y con estricto cumplimiento de la orden de cateo dictada por una autoridad judicial competente.

Por su parte, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen y destino de los bienes asegurados durante el operativo, mientras que la población de Tequila permanece atenta a cualquier información oficial que pueda emitirse sobre este caso en los próximos días.