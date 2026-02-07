Reto en el lago termina en tragedia en parque La Encantada de Zacatecas

Zacatecas Un estudiante de 17 años murió ahogado en el lago del parque La Encantada en la capital

Durante una visita al parque recreativo La Encantada, en el estado de Zacatecas termino en tragedia; un joven de 17 años perdió la vida tras meterse al lago del lugar, presuntamente al aceptar un reto para cruzarlo nadando frente a sus compañeros.

De acuerdo con versiones preliminares, el adolescente acudió al parque junto con otros jóvenes, quienes serían estudiantes de una preparatoria cercana; uno de ellos decidió lanzarse al agua para intentar cruzar el lago. Testigos relataron que, mientras nadaba, comenzó a mostrar dificultades y a pedir ayuda durante varios minutos.

Al inicio, sus amigos pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, cuando el joven empezó a hundirse y dejó de verse en la superficie, el grupo entró en pánico y se retiró del lugar. Personas que se encontraban en la zona fueron quienes alertaron a las autoridades.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad y personal de la Unidad de Protección Civil Municipal de Zacatecas, que encabezó el operativo de búsqueda. Debido a la poca visibilidad, las zonas fangosas del lago y la llegada de la noche, se solicitó el apoyo de más cuerpos de rescate para reforzar las labores.