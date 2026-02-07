Reto en el lago termina en tragedia en parque La Encantada de Zacatecas

Durante una visita al parque recreativo La Encantada, en el estado de Zacatecas termino en tragedia; un joven de 17 años perdió la vida tras meterse al lago del lugar, presuntamente al aceptar un reto para cruzarlo nadando frente a sus compañeros.
De acuerdo con versiones preliminares, el adolescente acudió al parque junto con otros jóvenes, quienes serían estudiantes de una preparatoria cercana; uno de ellos decidió lanzarse al agua para intentar cruzar el lago. Testigos relataron que, mientras nadaba, comenzó a mostrar dificultades y a pedir ayuda durante varios minutos.
Al inicio, sus amigos pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, cuando el joven empezó a hundirse y dejó de verse en la superficie, el grupo entró en pánico y se retiró del lugar. Personas que se encontraban en la zona fueron quienes alertaron a las autoridades.
Al sitio acudieron corporaciones de seguridad y personal de la Unidad de Protección Civil Municipal de Zacatecas, que encabezó el operativo de búsqueda. Debido a la poca visibilidad, las zonas fangosas del lago y la llegada de la noche, se solicitó el apoyo de más cuerpos de rescate para reforzar las labores.