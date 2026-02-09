Coahuila, entre los tres estados que más empleo generaron en enero de 2026

. .

Con más de 11 mil nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS, Coahuila se colocó en el tercer lugar nacional en generación de empleo formal durante el mes de enero, un dato relevante en un contexto económico complejo para la industria a nivel global.

De acuerdo con cifras del instituto, 11,477 personas encontraron una oportunidad laboral formal en empresas establecidas en el estado, un resultado que contrasta con el panorama nacional, donde en el mismo periodo se registró una pérdida de más de 8 mil empleos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este crecimiento, además de ser histórico para un mes tradicionalmente complicado como enero, refleja la capacidad de respuesta del estado ante los retos que enfrenta la industria, particularmente en regiones altamente industrializadas como Coahuila.

Subrayó que la coordinación entre el sector empresarial, los sindicatos y el gobierno estatal, así como la aplicación del Protocolo Integral de Acompañamiento a Trabajadores, permitió reaccionar de manera oportuna ante situaciones específicas, como las registradas en la empresa GM y algunas de sus proveedoras, facilitando el reacomodo de trabajadores en otras compañías que hoy demandan talento coahuilense.

Como parte de esta estrategia, desde la primera semana del año se realizaron 17 Jornadas de Empleo en distintas regiones del estado, además de la primera Feria de Empleo en la región sureste, celebrada el 30 de enero, donde se ofertaron más de 2,100 vacantes. Para el próximo 20 de febrero está programado un nuevo evento de vinculación laboral en Torreón, lo que apunta a un primer trimestre positivo en materia de empleo.

El mandatario reiteró que el empleo formal es uno de los pilares del desarrollo con justicia social que impulsa Coahuila, al brindar no solo ingresos, sino también acceso a seguridad social y servicios de salud para las familias.

En un entorno nacional adverso, los resultados de Coahuila confirman que la planeación, la coordinación y la respuesta rápida sí hacen la diferencia.