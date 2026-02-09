Empresarias del agave impulsan el tequila y el mezcal en Guanajuato con sede en San José de Iturbide

Mujeres empresarias del sector del agave se han unido para fortalecer y posicionar la producción de tequila y mezcal en el estado de Guanajuato, con San José de Iturbide como sede de su primera asamblea anual.

La asociación, integrada por productoras y emprendedoras dedicadas al cultivo, producción y comercialización de destilados de agave, celebró este importante encuentro para definir estrategias que impulsen el crecimiento del sector en la entidad. Esta iniciativa busca consolidar a las mujeres como protagonistas dentro de una industria tradicionalmente dominada por hombres, al mismo tiempo que promueve oportunidades económicas innovadoras y sostenibles para las comunidades productoras.

Durante la asamblea, las empresarias destacaron la necesidad de consolidar una red sólida que permita compartir conocimientos, facilitar el acceso a mercados tanto nacionales como internacionales y fortalecer la presencia de los productos guanajuatenses en circuitos turísticos y comerciales. Estas acciones se unen al trabajo que desde hace varios años ha impulsado la Asociación de Mujeres del Mezcal y del Agave, Capítulo Guanajuato, que agrupa a productoras de distintos municipios del estado y trabaja para visibilizar el papel femenino en la cadena productiva de las bebidas destiladas.

San José de Iturbide, municipio conocido por su tradición en la producción artesanal de mezcal como lo hace la marca Casas Viejas, que rescata sabores y técnicas históricas del agave en la región se convierte así en un punto estratégico para este tipo de iniciativas. El mezcal producido en esta comunidad refleja el valor cultural del agave y la riqueza patrimonial de Guanajuato, destacando la importancia de preservar esa tradición y adaptarla a mercados contemporáneos.

Las empresarias señalaron que uno de los grandes retos del sector es el reconocimiento y la certificación de productos bajo denominaciones de origen. Actualmente, en Guanajuato solo algunos municipios cuentan con esta distinción, sin embargo, hay gestiones en curso para ampliar la protección de la Denominación de Origen Mezcal, lo que podría beneficiar directamente a los productores locales de San José de Iturbide y otras zonas del estado.

La asociación también puso énfasis en la sostenibilidad y en la producción responsable. Las productoras buscan fortalecer prácticas que respeten el medio ambiente, promuevan la conservación del agave y garanticen la calidad artesanal de sus bebidas, factores clave para competir en un mercado cada vez más exigente. Además, se planteó la idea de crear espacios de comercialización directa y colaboraciones con circuitos turísticos para atraer visitantes y consumidores interesados en conocer de cerca el proceso de elaboración del tequila y el mezcal guanajuatense.

La creación y consolidación de esta red de empresarias del agave no solo impulsa el crecimiento productivo de estas bebidas espirituosas, sino que también representa un paso significativo para el empoderamiento económico de las mujeres en el estado de Guanajuato. Al fortalecer sus capacidades, establecer alianzas y construir presencia en mercados relevantes, estas mujeres buscan abrir nuevas oportunidades para sus comunidades, generar empleo y elevar la competitividad de los destilados de agave mexicanos.

Con este impulso, el tequila y el mezcal guanajuatense siguen destacando en el panorama nacional, contribuyendo al desarrollo regional y al reconocimiento del agave como símbolo de identidad cultural y crecimiento productivo.