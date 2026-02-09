Gobierno de Coahuila presenta avances y acciones sociales y económicas en 2026

El Gobierno del Estado de Coahuila continúa con un ritmo activo de trabajo al iniciar el año con importantes acciones en materia económica, social, de empleo y bienestar para la población.

Dentro de las acciones recientes el gobierno encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó avances del Plan de Fortalecimiento Económico y Empleo 2025-2026, una estrategia orientada a consolidad la actividad productiva del estado, atraer inversiones y generar más y mejores oportunidades laborales para los habitantes de la región.

Además, se anunció una nueva ruta aérea en el Aeropuerto Internacional de Saltillo, en colaboración con la aerolínea Volaris, que conectará esta capital con la ciudad de Guadalajara a partir del primero de junio de este año. Esta conexión busca fortalecer la movilidad regional, el turismo y la competitividad económica de Coahuila.

El gobierno estatal también ha entregado más de 300 escrituras a familias en la región Norte, lo que representa un avance en cuanto a certeza legal y patrimonio para muchas personas que esperaban este documento desde hace tiempo.

En materia de seguridad pública, Coahuila ha reforzado su presencia policial y ha colocado a municipios como Saltillo, Torreón y Piedras Negras entre los más seguros del país, de acuerdo con reportes oficiales. Además, las autoridades estatales coordinaron acciones con agencias federales y de seguridad de Estados Unidos para detener a personas buscadas por delitos graves.

Por otro lado, el DIF Coahuila continúa con proyectos comunitarios y programas de apoyo social, como el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, que busca asegurar que niñas y niños reciban una nutrición adecuada durante su ciclo escolar.

En enero de este año, el estado también ha enfrentado retos en salud pública, como la presencia de casos de sarampión al finalizar 2025. Aunque Coahuila registró 55 casos el año pasado, uno de los más altos en el país, hasta el momento no se han reportado defunciones por esta enfermedad en la entidad, según datos oficiales.

Un reporte de empleo reciente indica que Coahuila lidera a nivel nacional en empleo formal, lo que significa que más personas cuentan con contratos oficiales, acceso a seguridad social y beneficios laborales. Estos resultados son atribuidos a políticas públicas enfocadas en el trabajo conjunto entre sindicatos, empresas, academia y sociedad civil.

El Gobierno del Estado también ha lanzado campañas de apoyo social en respuesta a condiciones climáticas adversas, como redes de atención ante el frío para adultos mayores y acciones coordinadas de prevención de incendios forestales con instancias de protección civil.

En lo económico, Coahuila inició 2026 con fortaleza financiera: el estado se encuentra en semáforo verde ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin necesidad de recurrir a deuda de corto plazo, lo que le permite invertir en seguridad, salud e infraestructura.