Sinaloa se suma a eventos del Mundialito Escolar 2026

El director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), Armando Camacho Aguilar, participó en la conferencia La Semanera, donde presentó los alcances y objetivos del Mundialito Escolar 2026 y declaró que el proyecto tendrá presencia en los 20 municipios de Sinaloa, con más de 130 puntos estratégicos, beneficiando a más de 651 mil estudiantes de entre 5 y 18 años.

Se trata de un evento que se desarrolla de manera coordinada entre la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y el ISDE, con el respaldo del Gobierno del Estado de Sinaloa. Tiene un formato similar a una Copa del Mundo, dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria y Media Superior, cuyo objetivo principal es fomentar la práctica deportiva, la sana convivencia y la detección de talentos desde temprana edad.

Camacho Aguilar destacó que este programa forma parte de una estrategia nacional encabezada por la presidenta de México, junto al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y que busca fortalecer la activación física, el deporte escolar y la formación integral de niñas, niños y jóvenes en todo el país.

Este esfuerzo interinstitucional refrenda el compromiso del Gobierno del Estado de seguir promoviendo programas que impulsen el desarrollo social, educativo y deportivo en cada rincón de la entidad sinaloense.