Gobernadora de Guanajuato entrega ambulancias y certificaciones de Calidad y de Sala de Lactancia

La Gobernadora Libia Dennise entregó ambulancias y certificaciones de Calidad y de Sala de Lactancia

La mandataria estatal de Guanajuato, entregó 17 ambulancias de urgencias básicas equipadas al Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), que se traducen en una inversión de 32 millones de pesos, lo que fortalece de manera directa la red de traslados, reduce tiempos de respuesta y amplía la capacidad de atención en momentos críticos.

Estas ambulancias cuentan con equipamiento especializado, lo que permite brindar atención segura y digna desde el primer contacto con el paciente. En la actualidad SUEG se conforma de una ambulancia aérea, 87 ambulancias terrestres, 1 autotanque, 1 camión de rescate, 18 vehículos de primera respuesta y 385 colaboradores entre paramédicos, médicos, supervisores, psicólogos y personal administrativo.

Al hacer entrega de estas unidades, la mandataria recordó que el estado es líder en salud, y que la entrega es algo histórico que compromete cada vez más a su gobierno.

“Guanajuato ha construido, a lo largo de los últimos años, uno de los sistemas de salud estatales más sólidos y reconocidos del país”, destacó la Gobernadora, quien además, dijo que pondrá a disposición del SUEG el helicóptero que estaba asignado para su uso.

De manera complementaria, se entregaron 24 certificaciones a salas de lactancia, lo que consolida a Guanajuato como referente nacional en la protección de la maternidad y la primera infancia. Actualmente el estado cuenta con un registro de 116 Salas de Lactancia y este día se llevó a cabo la entrega de 24 distintivos de Salas de Lactancia Certificadas.

También, se hizo entrega del Premio Nacional de Calidad en Salud y del Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua 2025. Entre 2020 y 2025, Guanajuato ha obtenido 12 reconocimientos nacionales, posicionándose como líder en la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.

Recorre Gobernadora, nueva sede del Registro Público de la Propiedad y Comercio en León

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, tambipen realizó un recorrido por las nuevas instalaciones de la Sede del Registro Público de la Propiedad y Comercio en León junto al Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona.

La apertura de esta nueva sede permite fortalecer los servicios registrales del Estado de Guanajuato y mejorar la atención a la ciudadanía.

Estas nuevas oficinas, que son más accesibles, funcionales, amplias y modernas. Se ubican en bulevar Mariano Escobedo #2717-B, Colonia La Martinica, que es una zona más céntrica, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio público y facilitar los trámites a las y los usuarios.