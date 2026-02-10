Gobernadora de Morelos recorrerá 7 regiones del estado para presentar su primer informe de gobierno

Margarita González Saravia anunció que recorrerá las siete regiones del estado

La titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, Margarita González Saravia, anunció que como parte de su Primer Informe de Gobierno, recorrerá las siete regiones del estado con el fin de exponer los logros obtenidos y reafirmar el compromiso de transparencia que define a su gestión.

Esto con el objetivo de impulsa su transformación mediante acciones claras, sostenidas en principios de honestidad y eficiencia que permiten avanzar hacia un desarrollo equilibrado.

Al ser la primera mujer en gobernar el estado, González Saravia resaltó que desde el primer día de su administración, junto a su gabinete ha ordenado con disciplina administrativa, legal y social para elevar la calidad de vida en todas las comunidades; en este sentido, señaló que durante sus informes en territorio, anunciará los avances y resultados en cada región.

“Morelos es nuestra casa y ordenarlo es transformarlo. Presentaremos los logros de manera directa, porque la claridad fortalece la confianza y abre paso a una prosperidad compartida”, afirmó.

Las presentaciones se realizarán en los municipios de Yecapixtla y Jojutla, el jueves 12 de febrero; Tepoztlán y Cuautla, viernes 13; Puente de Ixtla y Jantetelco, sábado 14; y el evento de cierre será en Cuernavaca, el domingo 15.

En cada demarcación la mandataria estatal expondrá acciones en materia de seguridad, infraestructura social, programas de apoyo y fortalecimiento institucional, con énfasis en beneficios directos para la población.