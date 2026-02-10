Gobierno de Sinaloa conmemoran el Día de la Fuerza Aérea Mexicana

Conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana

El gobernador Rubén Rocha Moya, en compañía de Santiago Inzunza Cázares, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), y con autoridades militares y civiles, encabezó la celebración del 111 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual se conmemora cada 10 de febrero.

Dentro de las actividades que tuvieron lugar, los presentes presenciaron el izamiento de la Bandera a toda asta con honores de ordenanza, además del entonaron el Himno Nacional Mexicano. También estuvieron presentes las Bandas de Guerra de la Guardia Nacional y del Plantel 23 “Profra. María Trinidad Dórame”, al igual que a Escolta de Bandera de dicha comunidad educativa.

Desde la creación del arma de aviación militar el 5 de febrero de 1915, por acuerdo de Venustiano Carranza, hecho que dio origen a la Fuerza Aérea Mexicana, sus integrantes han demostrado honor, valor y lealtad en hechos relevantes como lo fue el bombardeo del avión “Sonora” que ocurrió en 1914.

Entre las otras participaciones a destacar también se encuentra la del Escuadrón 201 en el Teatro de Operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esto consolidó su reconocimiento constitucional en 1944 como institución armada.

Conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana

Asimismo, el evento contó con la presencia de la diputada y secretaria de la Comisión de la Juventud, Cultura Física y Deporte, Karina Isabel Franco Meza; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; el director de Educación de Culiacán, Francisco Villa Félix; el capitán segundo de Infantería Arnoldo Jiménez Reyes, representante de la 9/a. Zona Militar; el capitán primero de la Guardia Nacional Francisco Luneston Ruiz, representante de la Guardia Nacional en Sinaloa; y el capitán segundo F.A.P.A. Christian Eduardo Padilla Martínez, representante de la Base Aérea Militar No. 10.