Puebla realiza rescate histórico del Río Atoyac

El rescate del río Atoyac avanza de manera histórica en el estado de Puebla, al registrarse un saneamiento de 30 kilómetros de los 109 que conforman este afluente, gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, como parte del Plan Hídrico Nacional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un acto realizado en el municipio de San Matías Tlalancaleca, el gobernador Alejandro Armenta destacó que este avance representa un sueño hecho realidad para las comunidades que durante años han sufrido los efectos de la contaminación del río. Señaló que el rescate del Atoyac solo fue posible gracias a la voluntad política del actual gobierno federal y al compromiso ambiental de la presidenta de México.

“El rescate del río Atoyac solo se podía hacer con una voluntad contundente. Hoy esa voluntad existe”, afirmó el mandatario estatal, al resaltar que se trata de una acción histórica en favor del medio ambiente y la salud de la población.

El gobernador explicó que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se han puesto en marcha plantas de tratamiento y biodigestores como parte de una estrategia integral para sanear el afluente.

Por su parte, el comisionado para la Restauración y Saneamiento del Río Atoyac, Alejandro Isauro Martínez, reconoció el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta y su compromiso con los recursos naturales. Informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se destinaron 208 millones de pesos para Puebla, de un total de 519 millones de pesos asignados a nivel federal para el saneamiento del río.

Como parte de estas acciones, se inició la construcción de 23 kilómetros de colectores en los municipios de San Matías Tlalancaleca y Santa Rita Tlahiapan, con una inversión de 108 millones de pesos, beneficiando a más de 35 mil habitantes, además de la Planta de Tratamiento de Juárez Coronado.

El funcionario federal detalló que el Gobierno de Puebla complementó estos trabajos con la instalación de 490 biodigestores en ambos municipios y la construcción de una planta de tratamiento tipo humedal en la comunidad de Otlatla. Asimismo, anunció que para 2026 se ampliarán estas acciones en municipios como San Martín Texmelucan, Calpan, Domingo Arenas y San Salvador.

En tanto, la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEASPUE), Rebeca Bañuelos Guadarrama, informó que el estado ha invertido 164.7 millones de pesos en obras como colectores, drenaje sanitario, biodigestores y reforestación, lo que ha permitido una recuperación visible del río en solo un año.