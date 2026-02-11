Aprovecha los descuentos en adeudos vehiculares en la Brigada del Bienestar del DIF Mazatlán

Brigada del Bienestar- descuentos en adeudos vehiculares

Bajo la dirección del Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de acercar los servicios a la población, llegan a Mazatlán, “Las Brigadas del Bienestar DIF”.

Los servicios del SATES (Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa), llegaran con el objetivo de ayudar en el bienestar de las familias Sinaloenses, al igual que incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en cuanto al control vehicular.

Dicha emisión tendrá lugar el jueves 12 de febrero del 2026, en la Escuela Secundaria Federal #8 ”Bicentenario”, la cual se ubica en la Calle Atardecer #354, colonia Villa del Sol, Mazatlán, Sinaloa. Y su horario de atención será de las 9:00 a las 14:00 horas.

Es importante añadir que se aplicaran los siguientes estímulos fiscales:

. 75% de descuento en Recargos, Multas, Honorarios y Gastos

-Para el pago de la Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo del Servicio Particular y Público.

- Canje de Placas de Servicio Particular y del Servicio Público.

. 50% de descuento

-De los derechos que se generen por el Alta o Canje de Placa de vehículos propiedad de personas con discapacidad.

.50% de descuento

-Renovación de Licencias de Conducir en todas sus modalidades (excepto primera vez y aprendiz).

Por último, a los habitantes de Mazatlán se les recuerda que los descuentos solo son aplicables de manera presencial durante el evento.