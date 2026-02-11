Instalaran más de 6 mil cámaras de videovigilancia en Puebla

Alejandro Armenta

Gobierno de Puebla ha anunciado que instalara en todo el estado, 6 mil 200 cámaras de videovigilancia, las cuales estarán conectadas a satélites. Dicha acción forma parte del Programa de Obra Comunitaria.

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta, explicó que como parte del proyecto se tiene contemplado colocar 200 cámaras en cada microrregión. Esto de acuerdo a una lista de puntos estratégicos, y con el objetivo de reforzar la seguridad.

Armenta detalló que los dispositivos van a tener un botón de pánico y estarán enlazados tanto al C5 estatal como a los Centros de Comando y Control (C2) municipales. De esta manera y con apoyo del gobierno estatal, las autoridades locales podrán monitorear y actuar con mayor rapidez en caso de emergencias.

Asimismo, la conexión satelital permitirá que la cobertura también llegue a las zonas de difícil acceso y a las que tienen limitaciones de infraestructura terrestre.