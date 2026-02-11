La Guardia Estatal de Tamaulipas refuerza, con binomio canino antidrogas, la prevención en las escuelas

Max, binomio antidrogas

Con el propósito de prevenir los delitos en relación a la compra-venta y el consumo de sustancias dañinas en las escuelas, personal del Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal de Tamaulipas efectuó una jornada en la Escuela Secundaria Técnica “Magdaleno Aguilar Castillo”, la cual se encuentra en la colonia ejido La Presita.

La jornada contó con la participación de Max, un canino que se especializa en la detección de narcóticos y en la intervención policial.

A lo largo del día, se realizaron inspecciones preventivas por medio del uso de pseudoaromas de narcóticos en cajas referenciales. Con esto fue posible mostrarle a los estudiantes y al personal docente el trabajo técnico que desarrolla el Agrupamiento Canino en tareas de detección.

De igual manera, se llevaron a cabo ejercicios de adiestramiento, demostraciones de intervención y actividades de proximidad social. Todo esto con el objetivo de que se refuerce la cultura de la prevención y que se promueva la confianza en las instituciones de seguridad. Creando así un ambiente de colaboración entre las autoridades y la comunidad educativa.