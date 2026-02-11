Margarita González Saravia ordena y transforma Morelos en su primer año de gobierno

. Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos.

La gobernadora Margarita González Saravia presentó ante el Congreso del Estado su Primer Informe de Gobierno, en el que destacó que durante este primer año se sentaron las bases para ordenar la administración pública, fortalecer las instituciones y recuperar la confianza ciudadana.

Subrayó que su gobierno impulsa acciones con impacto social y un uso responsable de los recursos, con una estrategia que prioriza la seguridad, el bienestar, la inversión, la infraestructura hídrica y la atención directa a comunidades históricamente olvidadas. Recordó que desde el primer día de su gestión se consolidó una coordinación permanente con los poderes públicos, municipios y organismos autónomos, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción institucional.

En materia de seguridad, González Saravia señaló la dignificación de las y los policías mediante un incremento salarial del 30 por ciento, acompañado de la implementación de una nueva estrategia estatal alineada con la federación. Asimismo, resaltó los apoyos al campo sin intermediarios, el impulso al Consejo Agroexportador, la obtención de la denominación de origen para el mezcal y el reconocimiento geográfico de la cecina de Yecapixtla, como acciones que fortalecen la identidad y el desarrollo económico de la entidad.

Finalmente, afirmó que Morelos avanza con pasos firmes en educación, infraestructura, combate al rezago y desarrollo social. Reiteró su compromiso de “seguir ordenando la casa” para transformar la vida de las familias de “La tierra que nos une”, subrayando que el rumbo de su gobierno se sostiene en el método, la responsabilidad y la convicción de servir al pueblo morelense.