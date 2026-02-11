Morelos celebra el reconocimiento otorgado a restaurantes del estado entre los 250 mejores de México

Incluyen a tres restaurantes de Morelos en la Guía México Gastronómico

Con el objetivo de fortalecer el turismo gastronómico y la proyección nacional del estado, el Gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, celebró el reconocimiento que se le otorgó a los restaurantes Rincón Bistro, Mesa de Origen y Parcela. Al ser incluidos en la edición 2026 de la Guía México Gastronómico, la cual distingue a los 250 mejores restaurantes del país.

Dicho reconocimiento refleja el trabajo de empresarias, empresarios, cocineras y cocineros que han apostado por la calidad, la identidad y el uso de productos locales. De esta manera fortaleciendo la cadena productiva, generando empleos y posicionando a Morelos como un destino competitivo en el turismo gastronómico.

De igual manera, esto representa una oportunidad estratégica para atraer visitantes interesados en experiencias auténticas en relación al territorio y a la cultura alimentaria del estado.

Por su parte, Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo de Morelos, enfatizó en que este tipo de distinciones son una forma de confirmar el valor de la gastronomía como un componente clave de la política turística estatal.

“La gastronomía es hoy uno de los principales motivos de viaje. Reconocimientos como este colocan a Morelos en el mapa nacional y generan beneficios reales para quienes producen, cocinan y sostienen esta cadena de valor desde el territorio”, comentó.

La Guía México Gastronómico, elaborada por Culinaria Mexicana, fue construida a partir de la evaluación de un consejo integrado por más de 60 especialistas que se encargan de recorrer el país para valorar criterios como calidad culinaria, servicio, identidad, uso de productos locales, sostenibilidad y contribución al desarrollo comunitario.

La presentación contó con la presencia de Valeria Cicero, representante de Rincón Bistro Cuernavaca; Maritere Zaballa, de Mesa de Origen, en Tepoztlán; David Contreras, del restaurante Parcela, en Tepoztlán; Beto Lanz,investigador gastronómico y miembro del consejo de los 250 y Chris González, quien fue nombrado Chef Panadero, en el 2024.

Todos ellos coincidieron en que es importante seguir impulsando d la gastronomía morelense como motor de desarrollo turístico y económico, al igual que no dejar de fortalecer la identidad culinaria del estado.