Incendio consume tienda Sam’s Club en Sonora: los trabajadores intentan apagar el fuego, no hay personas lesionadas

Incendio en Sam's club Hermosillo Más de 40 bomberos se movilizaron para controlar el fuego, aunque obligó al cierre temporal de varias vialidades y dejó daños considerables en el inmueble

Un incendio de gran magnitud se desató la madrugada de este jueves en la tienda Sam’s Club ubicada en el cruce de Paseo del Río Sonora y bulevar Reforma, en el sector Vado del Río, al poniente de Hermosillo. Las llamas comenzaron alrededor de las 4:00 de la mañana y avanzaron rápidamente al interior del establecimiento.

Atención inmediata de parte de los bomberos

Desde los primeros minutos, el fuego provocó la movilización del Departamento de Bomberos de Hermosillo, así como de personal de Protección Civil Sonora, la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres, Policía Municipal y otras dependencias estatales y municipales. Al llegar las primeras unidades, los rescatistas encontraron un incendio ya desarrollado dentro de la tienda, lo que obligó a desplegar un operativo de mayor escala para evitar que se propagara a comercios cercanos.

En las labores participaron alrededor de 45 bomberos apoyados por al menos 11 unidades, además de personal de Tránsito Municipal para el control vial. Durante el operativo se utilizaron drones para detectar zonas con mayor temperatura, un carro escalera y un robot táctico para ingresar a áreas de alto riesgo. También se realizaron maniobras especiales para proteger un tanque de gas con capacidad de cinco mil litros instalado en el lugar.

Aunque el incendio fue catalogado como amplio e intenso, las autoridades confirmaron que la situación quedó bajo control durante la mañana. Un elemento del cuerpo de bomberos fue atendido por agotamiento, sin que se reportaran mayores complicaciones.

Incendio originado en la zona de bodegas donde se encontraban 15 trabajadores

De acuerdo con autoridades estatales, al momento del incidente había entre 15 personas laborando dentro del establecimiento, quienes fueron evacuadas de manera preventiva conforme a los protocolos internos de Protección Civil. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones humanas directas.

El jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, informó que el incendio se originó en el sector nororiente del inmueble, justo en el área cercana a los cruces de Reforma y Río Sonora. Explicó que las dimensiones del edificio y la gran cantidad de mercancía almacenada facilitaron que el fuego se extendiera con rapidez hacia el techo y el área de ventas.

“Son establecimientos muy amplios, con gran carga de material. Cuando el calor se concentra en un punto, el fuego sube de inmediato al techo y se distribuye por toda la tienda”, detalló.

Debido a la intensidad del incendio, varias vialidades fueron cerradas de manera temporal, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Mientras continuaban las labores de enfriamiento y evaluación de daños, en redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos donde se observa una densa columna de humo elevándose sobre la zona, así como llamas visibles antes del amanecer. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del siniestro.