A ritmo de tambora, arranca el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

La fiesta más emblemática del puerto sinaloense regresó este jueves con gran entusiasmo, música y tradición. Con el lema “¡Arriba la Tambora!”, inició oficialmente la edición 128 del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que se celebra del 12 al 17 de febrero y espera reunir a miles de locales y turistas en una serie de eventos culturales y artísticos.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el Estadio Teodoro Mariscal, donde más de 25 mil asistentes se congregaron para presenciar la coronación de Javier I como Rey de la Alegría. La coronación, marcada por la música de banda sinaloense, el colorido y los fuegos artificiales, fue encabezada por Anahí I, Reina del Carnaval, quien entregó los atributos reales al nuevo soberano de la fiesta.

En representación del gobernador Rubén Rocha Moya, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, asistió al arranque junto con la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez. Durante el evento, las autoridades rindieron homenaje a Daniel Osuna, figura histórica del Carnaval, por sus 25 años como Rey de la Alegría.

El inicio oficial también estuvo amenizado por la presentación del cantante Edén Muñoz, quien puso a bailar a los asistentes con su repertorio musical sinaloense, reforzando así el ambiente festivo que distingue a esta celebración.

Además de los eventos en el estadio, el Carnaval dio inicio con actividades culturales complementarias. En la Plazuela Machado, en el Centro Histórico, se inauguró una muestra gastronómica que ofrece platillos típicos mazatlecos y sinaloenses, atrayendo tanto a locales como a visitantes desde las primeras horas del día.

Desde hace semanas, la ciudad ya se prepara para la llegada de turistas. Reservaciones en hoteles alcanzaron altos niveles incluso antes del carnaval, y se espera que la afluencia turística continúe en ascenso durante toda la semana de fiestas.

Para garantizar el desarrollo seguro del Carnaval, las autoridades implementaron un operativo de seguridad especial con participación de fuerzas federales y estatales, incluidos elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Este dispositivo busca proteger a los asistentes y visitantes en todos los puntos de actividad festiva.

Paralelamente al inicio del Carnaval, el puerto de Mazatlán ha recibido un importante arribo de turistas por vía marítima. El crucero Norwegian Bliss, con más de 4 mil pasajeros y tripulantes, llegó a la ciudad el mismo día del arranque de las festividades, contribuyendo al dinamismo económico local.

Hasta el momento, se han registrado más de 90 mil visitantes en 22 cruceros que han arribado a la ciudad desde principios de año, generando una derrama económica superior a 110 millones de pesos.

El Carnaval de Mazatlán es una celebración con profundas raíces culturales que mezcla música, folclore, tradición y alegría. Además de la coronación del Rey de la Alegría, la programación contempla desfiles, concursos, espectáculos y presentaciones artísticas que prometen mantener viva la fiesta hasta el martes 17 de febrero.