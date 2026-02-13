Investigan como feminicidio el asesinato de la regidora Blanca Estela Álvarez en Jalisco

Blanca Estela Álvarez Chávez Regidora de Movimiento Ciudadano en Manzanilla de la Paz

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó etse viernes 13 de febrero que la muerte de Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, es investigada bajo los protocolos de feminicidio, luego de que ños dictámenes forenses confirmaran que la causa fue estrangulamiento.

Según los primeros reportes, el cuerpo de la funcionaria fue localizado al interior de su vehículo, en una brecha del municipio. Las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y la unidad no presentaba daños visibles, según las diligencias iniciales.

La autoridad detalló que los estudios periciales también detectaron lesiones en los brazos que pudieron ser ocasionadas por agujas, por lo que la indagatoria continúa con perspectiva de género para esclarecer lo ocurrido, a través de la Vicefiscalía en Investigación Regional se integrarán los datos de prueba para poder identificar los responsables.

Álvarez Chávez ocupaba el cargo de regidora y llegó a esa posición representando a Movimiento Ciudadano. Tras conocerse el hecho, el partido en Jalisco y el gobierno municipal expresaron condolencias públicas.

Horas antes, el gobernador Pablo Lemus Navarro había señalado que la regidora fue hallada “sin huellas de violencia”, versión que quedó desmentida tras los resultados forenses.

El caso ocurre en un contexto de violencia persistente contra mujeres, de acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se registraron 2,795 asesinatos de mujeres en México, de los cuales 721 se han investigado como feminicidio, y solo en el estado de Jalisco se contabilizaron 34 casos bajo esta tipificación. Por otro lado, a finales de enero, dos diputados del mismo partido sufrieron un ataque a tiros, esto en Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de agotar todas las líneas de investigación con recursos técnicos, científicos y humanos para garantizar el acceso a la justicia en delitos por razones de género.