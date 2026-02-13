Mazatlán celebra la coronación de Mariana I en los Juegos Florales

. .

En un ambiente festivo y lleno de tradición, el Estadio Teodoro Mariscal se convirtió en el epicentro cultural de la ciudad con la coronación de Mariana I como Reina de los Juegos Florales, uno de los actos más emblemáticos del Carnaval Internacional de Mazatlán.

La ceremonia estuvo acompañada por el espectáculo “Yo sé que te acordarás”, un homenaje a la trayectoria de Germán Lizárraga, figura icónica de la música sinaloense que celebra 75 años de carrera, y a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que conmemora su 25 aniversario como referente artístico del estado.

Invitados de lujo

El escenario reunió a grandes voces de la música regional mexicana, entre ellos:

Julio Preciado

El Mimoso

Saúl El Jaguar

Germán Montero

Carlos Sarabia

Pancho Barraza

Cada uno aportó su estilo y energía, reforzando el carácter popular y festivo de la velada.

. .

Un carnaval con historia

El Carnaval de Mazatlán, considerado uno de los más antiguos y representativos de México, combina tradición, música y literatura. Los Juegos Florales son parte esencial de esta celebración, pues exaltan la poesía y el arte como pilares de la identidad cultural de la ciudad. La coronación de su reina simboliza la unión entre la belleza, la palabra y la música.

Más que un espectáculo

La velada no solo fue un acto de coronación, sino también un encuentro intergeneracional:

La música de Germán Lizárraga evocó décadas de tradición sinaloense.

La Orquesta Sinfónica reafirmó el papel de Mazatlán como semillero cultural.

Los artistas invitados conectaron con el público local y turistas, creando un puente entre lo clásico y lo popular.

Con este evento, Mazatlán reafirma su lugar como capital cultural del Pacífico mexicano, donde la fiesta y el arte se entrelazan para proyectar identidad y orgullo colectivo.