Coronan a Mariana I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional Mazatlán 2026

Mariana I, Reina de los Juegos Florales Mazatlán 2026

En una velada multitudinaria y de gran despliegue artístico, la ciudad de Mazatlán celebró la coronación de Mariana I como reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional 2026, en un evento que reunió a más de 16 mil personas en el Estadio Teodoro Musical.

El poeta Ricardo Venegas Pérez, ganador del Premio Clemencia Isaura, colocó la corona a la soberana, en un momento que estuvo acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales.

Como establece la tradición, Mariana I, otorgó la flor dorada y un estímulo económico al poeta galardonado, quien a su vez le entregó el báculo real.

Durante el evento también se rindió homenaje a Karina Dueñas, Reina de los Juegos Florales en 2001, mientras que la nueva soberana estuvo acompañada por sus princesas reales Karely, Danya y Monserrat.

El acto formó parte del espectáculo titulado al músico Germán Lizárraga, reconocido como el “Rey de la Banda” por sus 75 años de trayectoria, así como a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) por su 25 aniversario.

El escenario contó con la participación de figuras del regional mexicano como Edén Muñoz, Julio Preciado, Luis Antonio López “El Mimoso”, Saúl “El Jaguar”, Germán Montero, Carlos Sarabia y Pancho Barraza, quienes junto con la OSSLA, ofrecieron un espectáculo que fusionó la música sinfónica con la banda sinaloense.

La ceremonia fue encabezada por Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF estatal, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya, y por la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quienes entregaron un reconocimiento especial a Germán Lizárraga por su aportación a la música regional.

La Crónica de Hoy 2026